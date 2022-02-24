الصين: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا “ليست غزوا”

هبة بريس - وكالات

ناشدت الصين مجددا جميع الأطراف المعنية بالوضع في أوكرانيا التحلي بضبط النفس، ورفضت مصطلح “الغزو” الذي تصف به وسائل الإعلام العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وجاءت التصريحات على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، في إفادة صحفية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وزارة الخارجية الصينية إنها تراقب الوضع في أوكرانيا عن كثب.

وكانت بكين اتهمت الولايات المتحدة، الأربعاء، بتصعيد الأزمة في أوكرانيا، بعد اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في شرقي جارتها، وفرض واشنطن عقوبات على موسكو.

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