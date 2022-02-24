الرئيس الأوكراني يدعو المتطوعين لحمل السلاح لمواجهة الغزو الروسي
هبة بريس - وكالات
دعا الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي المتطوعين إلى حمل السلاح ومواجهة الغزو الروسي.
جاء ذلك خلال كلمه له حول الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكد «زيلينسكي» أن أوكرانيا تمتلك السلاح للدفاع عن نفسها، وأن النظام المصرفي لديه كامل الصلاحيات للتعامل مع الوضع.
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تعليق واحد
من المفروض التفكير في كيفية إجلاء المدنيين و أخص بالذكر فلذات أكبادنا المغاربة الموجودين هناك.
التفاوض مع الجانبين للوصول لفترة هدنة من أجل ذلك.قلوبنا مع طلابنا بأوكرانيا.