رئيس جمهوريك لوغانسك: “القوات الروسية بإمكانها الوصول لكييف بسهولة”

هبة بريس ـ متابعة

في أول تصريح رسمي له بعد بداية الحرب بين القوات الروسية و الأوكرانية ، أكد رئيس جمهورية لوغانسك أن الأمور تمشي وفق ما هو مخطط له و أن قوات بلده العسكرية تتحكم في زمام الأمور.

و أوضح ليونيد باشنيك رئيس جمهورية لوغانسك بأن قواته العسكرية في طريقها لتحرير كل الأراضي الخاصة بهم و التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني، مضيفا بأن الدعم الروسي سيمنح لقواته مزيدا من القوة.

و تحاشى رئيس لوغانسك الإجابة عن سؤال يتعلق بترسيم الحدود مستقبلا في حال سيطرت قواته على كامل تراب لوغانسك، مكتفيا بالقول بأن القوات الروسية قادرة على الوصول لكييف بسهولة تامة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0