رئيس جمهوريك لوغانسك: “القوات الروسية بإمكانها الوصول لكييف بسهولة”

2022-02-24 / 10:26 صباحًا
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هبة بريس ـ متابعة

في أول تصريح رسمي له بعد بداية الحرب بين القوات الروسية و الأوكرانية ، أكد رئيس جمهورية لوغانسك أن الأمور تمشي وفق ما هو مخطط له و أن قوات بلده العسكرية تتحكم في زمام الأمور.

و أوضح ليونيد باشنيك رئيس جمهورية لوغانسك بأن قواته العسكرية في طريقها لتحرير كل الأراضي الخاصة بهم و التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني، مضيفا بأن الدعم الروسي سيمنح لقواته مزيدا من القوة.

و تحاشى رئيس لوغانسك الإجابة عن سؤال يتعلق بترسيم الحدود مستقبلا في حال سيطرت قواته على كامل تراب لوغانسك، مكتفيا بالقول بأن القوات الروسية قادرة على الوصول لكييف بسهولة تامة.

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