العيون: أمن المرسى يطيح بمبحوث عنه

هبة بريس-أشعبان لحبيب

تمكنت عناصر الشرطة بمفوضية شرطة المرسى بالعيون التابعة لولاية الأمن، الثلاثاء 22 فبراير الجاري، من توقيف شخص عمره 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه، وذلك لاشتباه تورطه في عدة قضايا إجرامية تتعلق بالسرقة ومحاولتها.

وقد جرى إيقاف المشتبه فيه بداخل مسكنه، مباشرة بعد محاولته السرقة من داخل عمارة خاصة بالعاملات بمدينة المرسى، عن طريق التسلق ليصاب بكسر بإحدى ساقيه عند محاولته الفرار.

كما بينت الأبحاث والتحريات الأولية أن الموقوف يشتبه تورطه في عدة قضايا إجرامية تتعلق بالسرقة، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أجريت بداخل مسكنه عن حجز مجموعة من المسروقات، بعد إخضاع هوية المشتبه فيه للتنقيط بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا، تبين أنه يشكل موضوع بحث وطني من أجل الاتجار في المخدرات.

هذا وقد تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة الطبية بالمستشفى إلى غاية استشفائه، وذلك قصد إخضاعه للبحث وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة.

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