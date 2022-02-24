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بايدن: واشنطن وحلفاؤها سيردون بشكل موحد على هجوم روسيا

2022-02-24 / 9:07 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

توعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، روسيا بأن العالم سيحاسبها بسبب هجومها على أوكرانيا، وذلك بعد سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية، وإعلان موسكو بدء عملية عسكرية في شرقي البلاد.

وقال بايدن، في بيان، إن الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الشمال الأطلسي (الناتو) سيردون بطريقة موحدة وحاسمة على “هجوم غير مبرر من جانب القوات العسكرية الروسية” على أوكرانيا.

وشدد بايدن على أن “بوتين اختار حربا مع سبق الإصرار، ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية”، مضيفا أن “روسيا وحدها هي المسؤولة عن الموت والدمار الذي سيحدثه هذا الهجوم. العالم سيحاسب روسيا”.

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