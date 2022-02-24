استئنافية البيضاء تؤيد الحكم الصادر في حق سليمان الريسوني

هبة بريس - البيضاء

قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني.

وكانت غرفة الجنايات بالمحممة الابتدائية، قد أدانت الريسوني بالسجن النافذ خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.

وتوبع الريسوني بتهمة هتك العرض والاحتجاز، على خلفية شكاية تقدم بها شاب يدعى “آدم”.

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