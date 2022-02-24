سليمان الريسوني اضراب عن الطعام
سليمان الريسوني

استئنافية البيضاء تؤيد الحكم الصادر في حق سليمان الريسوني

2022-02-24 / 9:04 صباحًا
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هبة بريس - البيضاء

قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني.

وكانت غرفة الجنايات بالمحممة الابتدائية، قد أدانت الريسوني بالسجن النافذ خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.

وتوبع الريسوني بتهمة هتك العرض والاحتجاز، على خلفية شكاية تقدم بها شاب يدعى “آدم”.

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تعليق واحد

  1. نعم هكذا دائمآ كل من نطق بالحق أو طلب حقه لا حول ولا قوة إلا بالله لنا الله خير الحاكمين 😪😪🤕🤕إلى متى إلى متى ياارحم الراحمين يارب العالمين نسألك اللطف والصبر والثبات ياارحم الراحمين يارب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين

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