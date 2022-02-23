وزارة الفلاحة ترصد 198 مليون درهم إضافية لتوريد الماشية

هبة بريس _ الرباط

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه والغابات، محمد الصديقي، عن رصد 198 مليون درهم لتوريد الماشية، في سياق برنامج أعدته الوزارة للحد من آثار التساقطات المطرية.

واشار وزير الفلاحة وهو المتحدث أمام أنظار لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، إلى اقتناء 3552 من الخزانات البلاستيكية، وخلق 460 نقطة ماء و298 تأهيل نقط الماء، واقتناء 292 الخزانات المجرورة و وإصلاح 138 من الشاحنات والصهاريج، فضلا عن اقتناء عن 4 شاحنات صهريجية.

وكد الصديقي ان وزارة الفلاحة، خصصت 121 مليون درهم لضمان سقي 55 مليون هكتار، منها أزيد من 20 ألف هكتار بجهة الشرق، و14 ألف و830 هكتار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و7500 بجهة بني ملال خنيفرة و7400 بجهة مراكش آسفي و4100 بجهة الرباط سلا القنيطرة و1200 بجهة سوس ماسة، و200 هكتار بجهة الدار البيضاء سطات.

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