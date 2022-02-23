الرئيس الأمريكي جو بايدن

البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا

2022-02-23 / 11:09 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أكد البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لن ترسل قوات مسلحة إلى أوكرانيا لخوض حرب مع روسيا تحت أي ظرف من الظروف.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء الأربعاء، ردا على سؤال مناسب: “لا أعرف كم مرة سيكون علي أن أكرر ذلك، لا يوجد أي سيناريو سيرسل فيه الرئيس قوات أمريكية لمحاربة روسيا في أوكرانيا”.

وجددت بساكي: “لن نخوض حربا مع روسيا ولن ننشر قوات في أوكرانيا للقتال ضد روسيا. هذه الرؤية وهذا الموقف للرئيس لم يتغيرا”.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مؤخرا عن إرسال عشرات المروحيات الحربية و8 مقاتلات من طراز “F-35” و800 عسكري إضافي من قواتها المنتشرة سابقا في أوروبا إلى بولندا ودول البلطيق “لتعزيز الجناح الشرقي للناتو” بأمر من بايدن

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