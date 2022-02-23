القوات الأوكرانية تجدد اعتداءها على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين

هبة بريس _ وكالات

قصفت القوات الأوكرانية بلدة غورلوفكا بشمال دونيتسك، مرتين على التوالي في غضون خمس دقائق، حسبما أفاد المكتب التمثيلي للجمهورية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار.

ووفقًا للمكتب التمثيلي، تم إطلاق ثماني قذائف من عيار 82 ملم في الساعة 21:00، وبعد خمس دقائق أطلقت القوات الأوكرانية أربع قنابل “آر بي جي” على البلدة، كما استخدمت الأسلحة الخفيفة.

وتعد جورلوفكا أحد أكبر التجمعات السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأكثر مناطق غورلوفكا التي تعرضت للقصف في الوقت الحالي هي قرية “زايتسيفو” وقرى مناجم الفحم التي تحمل اسم “غاغارين” و”6/7″ الواقعة على أطراف المدينة.

كما أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار، للصحفيين اليوم الأربعاء، بأن “أحد عناصر القوات المحلية، في جمهورية لوغانسك الشعبية، لقي مصرعه نتيجة هجوم بقذائف الهاون شنته القوات المسلحة الأوكرانية”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1