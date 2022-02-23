القوات الأوكرانية تجدد اعتداءها على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين

2022-02-23 / 9:48 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قصفت القوات الأوكرانية بلدة غورلوفكا بشمال دونيتسك، مرتين على التوالي في غضون خمس دقائق، حسبما أفاد المكتب التمثيلي للجمهورية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار.

ووفقًا للمكتب التمثيلي، تم إطلاق ثماني قذائف من عيار 82 ملم في الساعة 21:00، وبعد خمس دقائق أطلقت القوات الأوكرانية أربع قنابل “آر بي جي” على البلدة، كما استخدمت الأسلحة الخفيفة.

وتعد جورلوفكا أحد أكبر التجمعات السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأكثر مناطق غورلوفكا التي تعرضت للقصف في الوقت الحالي هي قرية “زايتسيفو” وقرى مناجم الفحم التي تحمل اسم “غاغارين” و”6/7″ الواقعة على أطراف المدينة.

كما أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لنظام وقف إطلاق النار، للصحفيين اليوم الأربعاء، بأن “أحد عناصر القوات المحلية، في جمهورية لوغانسك الشعبية، لقي مصرعه نتيجة هجوم بقذائف الهاون شنته القوات المسلحة الأوكرانية”.

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‫8 تعليقات

  3. واش الصحفي ما فخباروش أن المغرب لا يعترف بالجمهوريتين باش تجي و تقول أن أوكرانيا تعتدي. راه ا ولدي حنا فالمغرب مكويين بهاد المشكل ديال الانفصال. ادا كان منزلك من زجاج ….

  4. اسمح لي ان قلت لك بانه مقال بليد و استفزازي. كيف يمكن لك ان تصفهم بالجمهوريتين المستقلتين دون مراعاة موقف بلادنا من القرار الروسي، هل تمثل الديبلوماسية المغربية حتى تنفرد انت بموقفك ثم بالاعتراف بالانفصال مع العام ان بلادنا دائما تدعم وحدة الدول و لا تدعم الانفصالية..! تكتبون و تنشرون ما تشاؤون…!

  5. Bonjour,
    Celui qui écrit cet article doit doit vérifier l’information avant de publier.
    Gorlovka est une petite ville dans la région de Donbass.et la plus grande ville de Donbass est Donetsk d’où vient même le nom de la région.j’ai vécu 10 ans à Donestk.
    Donest

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