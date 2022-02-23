الأمم المتحدة تدين أساليب التسويق “غير الأخلاقية” لبدائل حليب الأم

2022-02-23 / 9:36 مساءً
0
هبة بريس

ادانت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، الاستراتيجيات التسويقية “غير الأخلاقية” التي يعتمدها مصنعو المنتجات البديلة عن حليب الرضاعة، متهمة هذه الجهات بأنها “تعلي مصالح المساهمين فيها على مصلحة الأطفال والصحة العامة”.

وأكدت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في تقرير حديث، أن الجهات الفاعلة في القطاع، والتي تحقق إيرادات سنوية تبلغ 55 مليار دولار تنفق ما بين 3 و 5 مليارات دولار على حملات ترمي إلى التأثير على قرار الوالدين أو النساء الحوامل.

وأبدت منظمة الصحة العالمية واليونيسف قلقهما خصوصا من أن المصنعين يستهدفون العاملين الصحيين “الذين يتم الاتصال بهم للتأثير على توصياتهم للأمهات الجدد”.

وفي هذا السياق، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن “هذا التقرير يظهر بوضوح أن تسويق حليب الأم لا يزال منتشرا بشدة ومضللا وعدوانيا”.

من جهتها، أبرزت كاثرين راسل، التي ترأس منظمة (يونيسف) منذ الأول من فبراير، الحاجة إلى سياسات وتشريعات واستثمارات قوية على صعيد الرضاعة الطبيعية لضمان حماية النساء من ممارسات التسويق “غير الأخلاقية”.

وتؤكد الهيئتان الأمميتان أن “معدل الرضاعة الطبيعية في العالم زاد بشكل طفيف للغاية خلال السنوات العشرين الماضية، بينما تضاعفت مبيعات حليب الأطفال خلال الفترة نفسها تقريبا”.

وتوصي وكالتا الأمم المتحدة أيضا ببرامج دعم للرضاعة الطبيعية، مثل منح أيام كافية من إجازة الأمومة، لكن أيضا بمنع العاملين الصحيين من الحصول على رعاية من هؤلاء المصن عين.

يشار إلى أن التقرير المذكور شمل إجراء مقابلات مع 8500 من الأهل والنساء الحوامل إضافة إلى 300 من المتخصصين الصحيين في 8 دول من أربع قارات تم اختيارهم ليكونوا ممثلين جغرافيا ومتنوعين إلى حد ما في ما يتعلق بنسب الرضاعة الطبيعية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد “رمي شواهد وسير ذاتية” لباحثين عن العمل ..”أنابيك” المضيق توضح

بعد “رمي شواهد وسير ذاتية” لباحثين عن العمل ..”أنابيك”…

2022-02-22 / 7:00 مساءً
Photo of بطريقة شيطانية …المرتزق جمال ريان ينفخ في نار الفتنة

بطريقة شيطانية …المرتزق جمال ريان ينفخ في نار الفتنة

2022-02-19 / 10:48 مساءً
Photo of العمراني : أفريقيا والاتحاد الأوروبي في حاجة الى بعضهما البعض

العمراني : أفريقيا والاتحاد الأوروبي في حاجة الى بعضهما…

2022-02-18 / 6:26 مساءً
Photo of ارتفاع الأسعار.. “الاتحاد الاشتراكي” يقترح على الحكومة 5 إجراءات استعجالية

ارتفاع الأسعار.. “الاتحاد الاشتراكي” يقترح على الحكومة 5 إجراءات…

2022-02-18 / 11:45 صباحًا
Photo of متضررون من صفحة فايسبوكية يطالبون بتفعيل القانون في حق صاحبها

متضررون من صفحة فايسبوكية يطالبون بتفعيل القانون في حق…

2022-02-13 / 12:13 صباحًا
Photo of مؤشر الديمقراطية لسنة 2021 ..المغرب يحل في المركز 95 عالميا

مؤشر الديمقراطية لسنة 2021 ..المغرب يحل في المركز 95…

2022-02-12 / 7:23 مساءً
Photo of استنفار أمني بطنجة بسبب محاولة سطو على ناقلة للأموال

استنفار أمني بطنجة بسبب محاولة سطو على ناقلة للأموال

2022-02-11 / 1:35 مساءً
Photo of حمد الله يفتتح التبرعات و يتحدى مشاهير المغرب للتبرع لعائلة ريان

حمد الله يفتتح التبرعات و يتحدى مشاهير المغرب للتبرع…

2022-02-06 / 6:27 مساءً
Photo of الجزائر.. حريق يلتهم 3 منازل ويوقع 7 قتلى

الجزائر.. حريق يلتهم 3 منازل ويوقع 7 قتلى

2022-02-01 / 7:42 مساءً
Photo of المنصوري : وثائق التعمير تغطي 80 بالمائة من التراب الوطني

المنصوري : وثائق التعمير تغطي 80 بالمائة من التراب…

2022-02-01 / 7:28 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق