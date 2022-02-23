The Russian flag flutters on the rooftop of the Russian embassy in Kiev on March 28, 2018. - Ukraine is to expel 13 Russian diplomats as part of a coordinated effort by European nations and the US to punish Russia over an attack on a former Russian spy in England. Poroshenko announced Monday. "In response to a cynical chemical attack in Salisbury, Ukraine, in the spirit of solidarity with our British partners and transatlantic allies and in coordination with EU countries, decided to expel 13 Russian diplomats from the few that remain (in Kiev)," Poroshenko said in a statement. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)

روسيا تبدأ إجلاء طاقمها الدبلوماسي من أوكرانيا

2022-02-23 / 9:19 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

بدأت روسيا، الأربعاء، إجلاء طاقمها الدبلوماسي من أوكرانيا التي تتّهم موسكو بالتحضير لغزوها.

وردا على استفسار هاتفي لوكالة فرانس برس، أكد الناطق باسم السفارة الروسية في كييف دينيس غولينكو أن عملية الإجلاء جارية.

ولم يعد العلم الروسي يرفرف على سطح السفارة الروسية في العاصمة الأوكرانية وكان العديد من الأشخاص يخرجون حاملين حقائب.

وأفاد غولينكو بأن العديد من السفارات الغربية أجلت أيضا جزءا من طواقمها الدبلوماسية وأن موسكو قررت أن تقوم بالأمر نفسه “كإجراء مؤقت”.

وأعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها ستجلي دبلوماسييها من أوكرانيا، متّهمة السلطات في كييف بعدم القيام بما هو ضروري لضمان سلامتهم.

ويأتي هذا القرار بعدما وافق البرلمان الروسي على طلب الرئيس فلاديمير بوتين بنشر جنود روس على الأراضي الأوكرانية الانفصالية عقب الاعتراف الروسي باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا.

وتتّهم كييف والغرب موسكو بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا بعد حشدها 150 ألف جندي على حدود هذا البلد.

في غضون ذلك، دعا مجلس الأمن الأوكراني إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد وسط مخاوف من غزو روسي وشيك

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