مجلس المستشارين وبرلمان (سيدياو) يوقعان على “إعلان العيون”

هبة بريس _ الرباط

وقع مجلس المستشارين وبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، اليوم الأربعاء، على “إعلان العيون”.

وتم التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الوثيقة من طرف رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة ورئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدي محمد تونيس، وذلك على هامش زيارة قام بها وفد مهم من هذه المؤسسة التشريعية التابعة لمنظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) إلى عاصمة الصحراء المغربية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور، على الخصوص، والي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، ورئيس المجلس الجهوي سيدي حمدي ولد الرشيد، وعضوي مكتب مجلس المستشارين مصطفى مشارك وجواد الهلالي، إضافة إلى عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين.

وبهذه المناسبة، قام أعضاء وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) بزيارة للقرية الرياضية بالعيون، وورشي بناء القاعة الأولمبية والقاعة المغطاة، وهي مشاريع يتم إنجازها وفقا لأفضل المعايير الدولية.

كما زاروا أوراش إنجاز كلية الطب والصيدلة، ومدينة المهن والكفاءات، والمركز الاستشفائي الجامعي، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تهدف إلى تعزيز البنيات التحتية للمدينة.

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