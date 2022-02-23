شركة إسرائيلية متخصصة في التنقيب عن الغاز تبحث عن موطئ قدم بسوق الطاقة المغربي

هبة بريس _ الرباط

تبحث شركة إسرائيلية متخصصة في التنقيب عن الغاز في العالم عن موطئ قدم لها بسوق الطاقة المغربي؛ وذلك بعد تطور العلاقات بين تل أبيب والرباط عُقب توقيع اتفاق تطبيع بين البلدين في 10 دجنبر 2020.

ويتعلق الأمر بالشركة الإسرائيلية “NewMed Energy” التي أعلنت عن دخولها في محادثات تجارية مع الجهات المغربية لدخول سوق التنقيب عن الغاز بالمملكة.

وكشفت الشركة، في بيان لها، أنه يتم التفاوض مع المسؤولين المغاربة من أجل الانخراط في تراخيص الاستكشاف الغازي في المستقبل. ذلك أن “سوق الطاقة بالمغرب يوفر إمكانات غازية واعدة، ستكون أرضية خصبة لاستثمار طويل الأمد”.

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