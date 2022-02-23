سيارة اسعاف

تلميذة تلقي بنفسها من الطابق الاول لاعدادية بطنجة

2022-02-23 / 8:12 مساءً
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هبة بريس – طنجة

أقدمت تلميذة تتابع دراستها بالثانوية الاعدادية “ام البنين ” بطنجة ، عشية اليوم الاربعاء ، على رمي نفسها من الطابق الأول داخل الاعدادية .

وتجهل الى حدود كتابة هاته الاسطر أسباب اقدام التلميذة على رمي نفسها ، حيث اصيبت بجروح بليغة نقلت على اثرها الى المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية .

وقد حضرت الى عين المكان السلطات الامنية حيث تم فتح تحقيق في الحادث لتحديد دوافع واسباب اقدام المتعلمة على هذه الخطوة التي كادت أن تزهق روحها .

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