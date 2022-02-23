نقل والدا الطفل ريان على متن سيارتين تابعتين للقصور الملكية

2022-02-23 / 8:07 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

كشفت مصادر متطابقة أنه قد جرى اليوم الأربعاء نقل والدا الطفل ريان على متن سيارتين تابعتين للقصور الملكية صوب العاصمة الرباط .

وقالت المصادر أن سيارتين تابعتين للقصور الملكية حلتا بدوار اغران التابع لجماعة تمروت ضواحي شفشاون حيث تم نقل أب وأم الطفل ريان الذي وافته المنية إثر سقوطه في اعمار ثقب مائي بداية الشهر الجاري .

جدير بالذكر أن الطفل ريان (5 سنوات) كان قد علق، لما يزيد عن مئة ساعة داخل بئر جافة بعمق 32 متراً، في القرية الزراعية “إغران” التابعة لمنطقة تمروت بإقليم شفشاونوشمال المملكة .

وحظي ريان بعطف ملكي و بتضامن واسع في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الدولية، إذ أعرب الكثير من السياسيين والمشاهير والرياضيين والإعلاميين عن دعم الطفل والأمل في إنقاذه.

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