عقد قمة أوروبية طارئة غدا الخميس لبحث الأزمة الأوكرانية-الروسية

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، أن قمة طارئة لقادة الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستعقد مساء غد الخميس في بروكسيل، لبحث الأزمة الروسية-الأوكرانية عقب اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقال ميشيل، في بيان بهذا الخصوص، إن “الخطوات العدائية التي تقوم بها روسيا الاتحادية تنتهك القانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها”.

وأضاف أن الخطوات الروسية “تنتهك أيضا النظام الأمني الأوروبي. من المهم أن نبقى موحدين ومصممين وأن نحدد معا مقاربتنا وخطواتنا الجماعية”.

وشدد ميشيل على أن “اللجوء إلى استخدام القوة والإكراه لتغيير الحدود لا مكان له في القرن ال21. أود أن أشكركم على الوحدة التي أظهرتموها في الأيام الأخيرة، لاسيما من خلال التبني السريع لحزمة العقوبات من قبل المجلس”.

ووافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بالإجماع، أمس الثلاثاء، على حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب اعترافها بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وإرسالها قوات إليهما.

وتستهدف العقوبات نواب مجلس الدوما الروسي بالإضافة إلى 27 فردا وكيانا “يساهمون في تقويض أو تهديد سلامة أوكرانيا وسيادتها واستقلالها”.

وتنص العقوبات، أيضا، على حظر استيراد المنتجات من المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا: دونيتسك ولوغانسك.

وستتناول القمة التي ستعقد حضوريا غدا اعتبارا من الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش، “آخر التطورات” و”كيفية حماية نظام دولي قائم على القواعد” و”كيفية تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا وشعبها”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على منح قرض بقيمة 1,2 مليار يورو لكييف

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