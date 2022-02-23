شارية: الحكومة عاجزة عن حل مشاكل المغاربة

عبد الله عياش _ هبة بريس

دخل اسحاق شارية على خط الاجتماع الأخير لأحزاب الائتلاف الحكومي والذي جرى مساء أمس الثلاثاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور كل من عبد اللطيف وهبي، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان

المحامي ورئيس حزب المغربي الحر، إسحاق شارية قال في تدوينة فيسبوكية، “أنتم عاجزين عن حل مشاكل المغاربة، عاجزين عن مواجهة لوبيات ارتفاع الأسعار لأنكم جزئ منه،”

واضاف انتم ” عاجزين وضعفاء عن إدارة شعب عظيم كالشعب المغربي، عاجزين عن إعادة الثقة في العمل الحكومي، عاجزين عن إخراج المغرب من الأزمة الاقتصادية، عاجزين عن محاربة الفساد لأنكم مطبعين معه، أنتم عاجزين وضعفاء أمام السياق الدولي”.

وختم شارية تدوينته بالقول “والخلاصة… إرحلوا في صمت، وخطاب “فهمتكم”، لن ينفعكم كما لم ينفع بنعلي قبل رحيله عن تونس”.

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