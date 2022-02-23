تقرير: نفايات مسترجعة من تونس تسبب أزمة في إيطاليا

2022-02-23 / 6:30 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

يستعد رئيس بلدية في جنوب إيطاليا لخوض معركة سياسية وشعبية بعد الإعلان عن إلقاء 6 آلاف طن من النفايات في بلدته، بأحدث فصل من نزاع استمر عامين بين حكومة بلاده وتونس.

ووفقا لصحيفة “الإندبندنت”، فمن المقرر أن تصبح بلدية سيري في إقليم كامبانيا الجنوبي مكانا لتخزين 213 حاوية من النفايات غير القانونية التي تم شحنها من إيطاليا إلى تونس في يوليو 2020، قبل إعادتها مرة أخرى يوم الأحد.

وتم إرسال الشحنة إلى تونس قبل عامين تحت ستار النفايات القابلة لإعادة التدوير، ضمن صفقات مشتركة بين الدول الغنية التي تبحث عن خيارات إعادة التدوير الرخيصة، وبين البلدان النامية التي تبحث عن مصادر دخل جديدة.

بعد أشهر من المحادثات توصل البلدان إلى اتفاق يوم الجمعة لشحن النفايات إلى إيطاليا باتجاه مدينة ساليرنو الساحلية.

لكن لم يتم العثور على حل نهائي للخردة السامة، إذ جرى نقلها يوم الثلاثاء بالشاحنات من ساليرنو إلى بيرسانو، وهي قرية ريفية بجوار محمية طبيعية يشرف عليها الصندوق العالمي للحياة البرية، حيث سوف تخزن هناك لمدة 6 أشهر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عقد قمة أوروبية طارئة غدا الخميس لبحث الأزمة الأوكرانية-الروسية

عقد قمة أوروبية طارئة غدا الخميس لبحث الأزمة الأوكرانية-الروسية

2022-02-23 / 7:41 مساءً
Photo of رسميا.. الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات على روسيا

رسميا.. الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات على روسيا

2022-02-23 / 5:13 مساءً
Photo of الصين ل”أمريكا”: تصبون الزيت على النار وتشعلون الحرب

الصين ل”أمريكا”: تصبون الزيت على النار وتشعلون الحرب

2022-02-23 / 3:56 مساءً
Photo of البرلمان الأوكراني يصادق على حيازة المواطنين للأسلحة النارية

البرلمان الأوكراني يصادق على حيازة المواطنين للأسلحة النارية

2022-02-23 / 2:53 مساءً
Photo of روسيا تبدأ إجلاء الموظفين من جميع مقرات بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا

روسيا تبدأ إجلاء الموظفين من جميع مقرات بعثاتها الدبلوماسية…

2022-02-23 / 1:44 مساءً
Photo of أوكرانيا تستدعي جنود الاحتياط بعد تعرض إحدى القواعد العسكرية للقصف

أوكرانيا تستدعي جنود الاحتياط بعد تعرض إحدى القواعد العسكرية…

2022-02-23 / 1:18 مساءً
Photo of ترامب: اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك قرار “رائع وعبقري”

ترامب: اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك قرار “رائع وعبقري”

2022-02-23 / 12:42 مساءً
Photo of لمدة 30 يوما.. الحكومة الأوكرانية تعلن حالة الطوارئ

لمدة 30 يوما.. الحكومة الأوكرانية تعلن حالة الطوارئ

2022-02-23 / 12:11 مساءً
Photo of أوكرانيا تدعو مواطنيها لمغادرة روسيا “فورا”

أوكرانيا تدعو مواطنيها لمغادرة روسيا “فورا”

2022-02-23 / 11:05 صباحًا
Photo of الخارجية البريطانية: “موسكو قد تشن غزوا واسع النطاق على أوكرانيا”

الخارجية البريطانية: “موسكو قد تشن غزوا واسع النطاق على…

2022-02-23 / 9:57 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق