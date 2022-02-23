أنظمة التقاعد.. تحصيل أزيد من 62 مليار درهم من المساهمات والاشتراكات
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن أنظمة التقاعد استخلصت، برسم سنة 2020، مبلغ 62,74 مليار درهم من مجموع المساهمات والاشتراكات.
وأبرزت فتاح العلوي، في كلمة لها خلال يوم دراسي بمجلس النواب حول موضوع “إصلاح أنظمة التقاع: التحديات والآفاق”، أن الخدمات، في المقابل، كلفت 67,9 مليار درهم، بما في ذلك 32,6 مليار درهم للصندوق المغربي للتقاعد، و22,9 مليار درهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وذكرت، في هذا السياق، بأن المساهمين النشطين الذين شملتهم تغطية أنظمة التقاعد بلغوا، برسم السنة ذاتها، أكثر من 4.5 مليون شخص، مضيفة أن مجموع المستفيدين وصل إلى 1.4 مليون شخص.
كما استعرضت الوزيرة الإشكاليات والتحديات المرتبطة بأنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص، مبرزة أن نظام التقاعد الحالي يطبعه عدم التجانس على عدة مستويات.
وفي معرض حديثها عن الوضعية الحالية لنظام المعاشات المدنية بعد الإصلاح المقياسي الذي عرفه سنة 2016، حذرت من أن النظام سيستنفذ احتياطياته (70 مليار درهم) بحلول سنة 2028، موضحة أنه للوفاء بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.
وسجلت أيضا أن “المستوى الحالي لنسبة المساهمة (28 في المائة) وسن التقاعد القانوني (63 سنة) لا يتركان سوى هامش ضيق لتبني إصلاح مقياسي جديد”.
وتابعت المسؤولة الحكومية أن أفق استدامة النظام القريب يجعل أثر الإصالح المقياسي يقتصر على خفض الدين الضمني دون معالجة اشكالية نفاد احتياطيات النظام.
وأضافت “يعد النظام حاليا متوازنا بالنسبة للحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016 بحيث أن الدين الضمني الحالي يهم بالخصوص الحقوق المكتسبة في السابق”.
من جهته، أشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى أن تمويل الحماية الاجتماعية يعتمد على آليتين تهم الأولى الاشتراك (28 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، والثانية تقوم على التضامن (23 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لهم القدرة على المساهمة في التمويل.
وبخصوص تفعيل تعميم التأمين الصحي الإجباري عن المرض، أفاد الوزير بأن هذا المشروع عرف، إلى غاية شهر فبراير الجاري، إدماج 561 ألف و 898 منخرط من العمال غير الأجراء، مقابل 10 آلاف و 45 في أكتوبر 2021، بمتوسط عمر بلغ 50 سنة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبلوغ 3.2 مليون مستفيد عند متم يونيو المقبل.
وأشار في هذا الصدد إلى أن تحقيق هذه الغاية يمر بالضرورة، على الخصوص، عبر عمليات التحسيس والتواصل من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعبئة مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
أما رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، محمد شوقي، فأكد أن أنظمة التقاعد في المغرب ترتكز، على غرار معظم دول العالم، على نظام التوزيع القائم على مبدأ التضامن بين الأجيال.
وأوضح أن الاختلالات التي تعرفها أنظمة التقاعد مردها تعديل بنية المنخرطين بالأنظمة المختلفة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة سجلت خلال العقد الماضي ارتفاعا في عدد المتقاعدين مقابل انخفاض في عدد المنخرطين المساهمين.
21 تعليقات
السبب يبدو انه هو سرقة صندوق المقاصة والارامل وصندوق الحسن الثاني ومخطط المغرب الاخضر والحكم على الجنات بسنوات موقوفة التنفيد ، والمسيرة تسقيف السن .
اين تهضر أموال الدولة ؟! كاين الحل هو تسقيف الاجور في 5ملايين الشهر و حذف تعويضات كبار المسؤولين و تقليص او الغاء سيارات الدولة التي تلتهم المحروقات بالملايير و فرض الزكاة على الاغنياء و محاربة تهربهم الضريبي هذه هي الثروة التي تضيع..
اكيد اتعرض الافلاس لحقاش الآلاف دالبرلمانيين انتهت الصلاحية ديالهم او باقين كيتخلصو من الصندوق او الفروع اتابع ليه كذاك الوزراء واش اعياد الله الوزير كيخدم اربعة سنين ونيف او كيتسنى تقاعد مريح اللهم هذا منكر
المتقاعد في المغرب أحسن من المتقاعد في فرنسا، في المغرب تبقى تقريبا نفس الخلصة في التقاعد.
واين دهبت الاموال المنهوبة والتى تبخرت بفضل سوء التدبير والتسيب ورجعوا كل هده الاموال…وفتحوا الانخراط امام عمال جدد لماء الصناديق اما هدا لخبار النايح راه في راس لمغاربة الصغير ولكبير .اوا ورينا علاش قادة وصلحي ما يمك اصلاحه والله يعاونك.
صناديكم التقاعد كانت من قبل مهددة بالافلاس على حساب المتقاعدين لقيتموها باردة. و الله ثم و الله انها تجمع من مال الفقير …
لسنا بحاجة إلى صناديق التقاعد لان معضمنا اصبح لا يطيق هاته الزيادات لوضعها في الصناديق التقاعد وفي الاخير تستنزف من قبل المفسدين انه اقتصاد الريع..
نحن لا نواجه الإفلاس!نحن في قلب الإفلاس السياسي،الاقتصادي، الاجتماعي،القيمي والحضاري!من المسؤول عن الإفلاس؟ ماذا علينا فعله و كيف و متى!من هرب60مليار دولار في ال10سنوات الأخيرة؟ما هي قيمة الأصول التي تم تهريبها في ال70سنة الماضية و أين توجد؟كيف يمكن استعادتها؟ هذه هي وجوه الإفلاس تعلن عنه و تبشرنا به…
وكأننا جاهلون او كأننا بدائيون اوكاننا كنا نعيش في عصور ما قبل التاريخ او العصر الحجري او الطباشيري فالمغاربة قاطبة يدرون من اوصل صناديق التقاعد إلى هذا الإفلاس ويتسائل المغاربة لماذا كل هذا التغاضي عن هؤلاء المفسدين واللصوص الذين نهبوا هاته الصناديق.
منذ مدة و الطبقة الحاكمة في كل شيء تتربص بصناديق التقاعد المغربية، وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بعموم الموظفين. و الآن راكم عارفين المخططات و منهجية التطبيع….
الصناديق في كل مرة تتعرض للسرقة عوض محاسبة ناهبيها يتم اللجوء إلى الحل السهل و هو الموظف اما بالاقتطاع من أجرته او الرفع من سن تقاعده… و اليوم مع هذه الحكومة الجديدة التي كان ينتظر منها تحسين وضعية الموظف و الإجتماعية و الاقتصادية كما روجت له الاحزاب خلال الانتخابات السابقة نجد التوقعات و الوعود تبخرت و أصبح هذا الموظف مهدد بخفض راتبه بإسم إصلاحات شكلية كالقضاء على التفاوت في الأجور….
تسجيل جميع العاملين في صندوق التقاعد حتى يساهم الجميع في تقاعد المتقاعدين ….ثم الاستثمار الجيد لاموال الصندوق حتى تدر ارباح في الصندوق وبالتالي تسرق ..
تسجيل جميع العاملين في صندوق التقاعد حتى يساهم الجميع في تقاعد المتقاعدين ….ثم الاستثمار الجيد لاموال الصندوق حتى تدر ارباح في الصندوق وبالتالي تسرق وتختلس..
صناديق التقاعد مهددة بالافلاس قالوها العدالة و التنمية فالولاية ديالهم الاولى، دارو اصلاحات ، و حيدو صندوق المقاصة و حررو الدعم على البنزين و الكازوال، و زادو فالاثمنة، و قهرونا، و من بعد جيتو نتوما تقولو مهددة بالافلاس تاني ؟! اين ندية العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات …
لنفترض انه لو تم تحديد سن التقاعد حتى 70 سنة سيبقى العجز بحكم ان الدولة تخلت عن التوظيف وعدد المتقاعدين دائما في ازدياد. وعوض ان تتحمل الدولة مسؤوليتها وترجع ما تمت سرقته تحمل الموظف المسؤولية وحده. واش عباد الله الموظف 30 أو40 سنة وهو كتقطعلو وفي الاخير الصندوق مايقدرش يتحمل ؟! اذن من يتحمل مسؤولية هاتية السرقة التي تقع..
رغم كل هاته الزيادات التي تفرض على المواطن في المواد الغذائية وكذا المحروقات الااننا نقول التدبير الحكومي عاجز عن إيجاد حلول ..
لا تهتمي وتحملي همنا سيدتي ان افلس او تفلس جميع المتقاعدين سيساهمون باجورهم من اجل ارضاءكم انتم الوزراء والبرلَمانيون عملكم المتفان لا يقدر بثمن..
حسبنا الله في هاد المسؤولين الذين استنزفوا كل صناديق الدولة .وعند الله تختصمون …
هده الصناد.يق الفار غة من افرغها
سوء التسير و عدم ترشيد النفقات وماخفي كان اعظم…
اين تذهب الأموال سنويا لصناديق التقاعد والتأمين التي تم استخراجها من طبقة العمال والموظفين بنسب جد مرتفعة مقارنة بالدخل والوضعية المعيشة…