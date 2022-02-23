حزب اسباني : المغرب يدرس إمكانية نشر صواريخ إسرائيلية قبالة اسبانيا

2022-02-23 / 6:12 مساءً
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اوردت صحيفة “إلكونفيدنسيال ديخيتال” الاسبانية إن الفريق البرلماني لحزب “فوكس” كان قد وجه رسالة إلى الحكومة الإسبانية قال فيها بأن المغرب يدرس إمكانية نشر صواريخ إسرائيلية بالقرب من طنجة والناظور

واضاف ذات المصدر ان الاماكن المذكورة في رسالة الحزب تتعلق بطنجة والناظور وقبالة الأماكن الخاضعة للسيادة الإسبانية وهي سبتة ومليلية والجزر الأخرى التي تقع بين هذين المدينتين .

واكدت الصحيفة ان البرلمان الإسباني ناقش هذا الامر وان جوابه اختصر في ان “الحكومة ستدافع عن وحدة أراضي إسبانيا وستتصرف بحزم في حالة انتهاكها”،

تجدر الإشارة إلى أن حزب “فوكس”، يتبنى أطروحة متطرفة ضد المغرب، يتهمه فيها بمحاولة “استرجاع سبتة ومليلية عبر غزوها بالمهاجرين” وكثيرا ما افصح عن العداء اتجاه المغرب

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