طقس الخميس.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تكون الأجواء مهيأة لنزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية ومحلية، وذلك بكل من شمال وسط البلاد، ومرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية.

كما يرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة جنوب البلاد وبالمنطقة الشرقية، فضلا عن تساقطات ثلجية فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير.

وستهب الرياح قوية نوعا ما، وستهم كلا من مرتفعات الأطلس ومنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء باردة نسبيا خلال الليل والصباح فوق المرتفعات.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر و07 درجات بالمرتفعات، وما بين 08 و13 درجة بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، فيما ستترواح ما بين 16 و22 درجة بالسواحل الوسطى و الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 13 و18 درجة بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستعرف خلال النهار انخفاضا ملموسا بالسواحل الشمالية والوسطى.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج على الواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفياية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0