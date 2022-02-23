الحكومة تستجيب لنقابات الصحة و ترفع التعويضات و تؤطر الترقيات
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أثمرت الاجتماعات المسترسلة بين الحكومة و نقابات الصحة الوصول لنقاط توافق ستسمح بتنزيل مقتضيات البرنامج الإصلاحي الذي تروم الحكومة تفعيله للنهوض بالقطاع الصحي و وضعية شغيلته.
و في هذا الصدد، توصلت الحكومة لاتفاق مع النقابات الممثلة لقطاع الصحة يقضي بتغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.
و سيتم أجرأة تنفيذ الرقم الاستدلالي 509 على مدى سنتين انطلاقا من فاتح يناير المقبل، و هو ما سيسمح بالرفع من قيمة التعويضات للعاملين في قطاع الصحة و خاصة التعويضات عن الأخطار المهنية.
كما اتفقت الحكومة و نقابات الصحة على سلم الترقيات و طريقتها و شروطها و هو ما سيسمح بترقية الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية السلم التاسع إلى السلم الموالي.
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2 تعليقات
هل يضن هذا الوزير أن قطاع الصحة يتكون من الاطباء فقط ما محل الممرضين و المساعدين الطبيين والتقنيين و….. من الاعراب من بين هؤلاء من حصل على الدكتوراة يعني 12سنة من الدراسة بعد الباكالوريا اذن لماذا هؤلاء لم يشملهم القانون…. الذي استفتاء منه الطلاء هذه الفئة تقول لك انها مستعدة لترك الاطباء يعملو من بوحدهم وتحمل مسؤولية ما سيحدث في السفريات المغربية
هل يضن هذا الوزير أن قطاع الصحة يتكون من الاطباء فقط ما محل الممرضين و المساعدين الطبيين والتقنيين و….. من الاعراب من بين هؤلاء من حصل على الدكتوراة يعني 12سنة من الدراسة بعد الباكالوريا اذن لماذا هؤلاء لم يشملهم القانون…. الذي استفتاء منه الطلاء هذه الفئة تقول لك انها مستعدة لترك الاطباء يعملو من بوحدهم وتحمل مسؤولية ما سيحدث في السفريات المغربية