صديقي: “سنعمل على أن يصل الشعير المدعم لمستحقيه بكل مناطق المغرب”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات أنه سيحرص على أن يصل الشعير المدعم لمستحقيه في كل ربوع و جهات المملكة.
و أوضح صديقي خلال مداخلة له بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أن الشعير الذي تدعمه الدولة سيصل للفلاحين الذين يستحقونه أينما كانوا في المغرب.
و شدد الوزير ذاته على أن سعر الشعير المدعم محدد في درهمين اثنين للكيلوغرام الواحد، و ستتكفل الوزارة بنقل الشعير المدعم للمستفيدين من فلاحي المناطق البعيدة و النائية تفاديا للمضاربات و لتجنب رفع سعره بسبب ظروف النقل.
و توعد وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات المضاربين و الباعة الذين سيحاولون استغلال دعم الدولة للفلاحين، مضيفا بأن الوزارة ستراقب بشكل مستمر عمليات البيع.
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اكبر مستفيد من الشعير المدعم هو شيخ القبيلة و عائلته