صديقي: “سنعمل على أن يصل الشعير المدعم لمستحقيه بكل مناطق المغرب”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات أنه سيحرص على أن يصل الشعير المدعم لمستحقيه في كل ربوع و جهات المملكة.

و أوضح صديقي خلال مداخلة له بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أن الشعير الذي تدعمه الدولة سيصل للفلاحين الذين يستحقونه أينما كانوا في المغرب.

و شدد الوزير ذاته على أن سعر الشعير المدعم محدد في درهمين اثنين للكيلوغرام الواحد، و ستتكفل الوزارة بنقل الشعير المدعم للمستفيدين من فلاحي المناطق البعيدة و النائية تفاديا للمضاربات و لتجنب رفع سعره بسبب ظروف النقل.

و توعد وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات المضاربين و الباعة الذين سيحاولون استغلال دعم الدولة للفلاحين، مضيفا بأن الوزارة ستراقب بشكل مستمر عمليات البيع.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0