في قلب سيارتها.. نرجس الحلاق تكشف عثورها على “طلاسم السحر و الشعوذة”

نجلاء مزيان: هبة بريس

كشفت الفنانة المغربية نرجس الحلاق، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، -كشفت- تعرضها للسحر من طرف شخص مجهول.

و صرحت الحلاق عبر خاصية ستوري بنفس المنصة أنها عثرت بالصدفه على ورقها بها طلاسم السحر و الشعوذة، مؤكدة أنها لا تعلم من قام بهذا الفعل، كما أن علاقتها طيبة بالجميع.

و في نفس السياق، أكدت الفنانة المغربية انها لا تخاف من هذه الأفعال الشيطانية لأنها تؤمن بقدر الله عز و جل، موجهة رسالة للمعني بالأمر قائلة :” كنبغي نتحارب مع الأقوياء و أحس بالشفقة على الفاعل”.

و تم تداول الخبر على نطاق واسع من طرف بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

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