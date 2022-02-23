صديقي: “أسعار الحبوب في السوق الدولية لم تصل لهذا الرقم منذ عشر سنوات”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات أن أسعار الحبوب في السوق الدولية بلغت أرقاما كبيرة و قياسية و غير مسبوقة.

و أوضح صديقي خلال مداخلة له أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أن سعر القمح في السوق الدولية لم يشهد هذا الارتفاع منذ ما يزيد عن عشر سنوات.

و أكد المسؤول الوزاري أن سعر القمح الصلب بلغ 686,6 دولار للطن الواحد فيما بلغ سعر القمح اللين 436 دولار للطن، بينما سعر الذرة وصل لرقم 347 دولار للطن، في حين وصل سعر الشعير لرقم 368 دولار للطن الواحد.

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