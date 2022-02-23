الصين ل”أمريكا”: تصبون الزيت على النار وتشعلون الحرب

2022-02-23 / 3:56 مساءً
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هبة بريس - وكالات

اتهمت الصين الولايات المتحدة بتأزيم الوضع أكثر بين أوكرانيا وروسيا.

وقالت هويا تشونيينغ، الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية أمام الصحافيين “اليوم الأربعاء، بحسب ما نقلت فرانس برس: “الولايات المتحدة تواصل بيع أسلحة لأوكرانيا ما يزيد التوترات ويثير هلعا كما أنها تعبث بجدول حرب”.

و اعتبرت المسؤولة الصينية، أن “السؤال الرئيسي هو ما الدور الذي أدته أميركا في التوترات الحالية في أوكرانيا”. وتابعت قائلة “صب الزيت على النار واتّهام الآخرين، هو تصرّف غير أخلاقي وغير مسؤول”.

تأتي تلك التصريحات فيما اصطفت الدول الأوروبية وواشنطن في خندق واحد في هذا الصراع، فيما دعمت بكين موسكو منتقدة مبدأ وأسلوب فرض العقوبات، معتبرة أنه لن يوصل إلى حل.

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تعليق واحد

  1. تحالف روسيا و الصين إضافة لإيران و ربما بعض الدول الأخرى مثل كوريا الشمالية سيقلب موازين القوى العالمية و ينهي سيطرة أمريكا وحلفائها العنصريين و كما يقول المثل المغربي : طحتي فراجل مك يا أمريكا ( بوتين)

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