فتاح العلوي تدق ناقوس الخطر بسبب الخطر المحدق بصناديق التقاعد
هبة بريس ـ الدار البيضاء
دقت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية ناقوس الخطر بخصوص وضعية صناديق التقاعد التي تعيش وضعا معقدا صعب من مأمورية الإصلاح الذي تنشده الحكومة الحالية.
و شددت نادية فتاح العلوي خلال مداخلة لها على هامش مشاركتها باليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب حول إصلاح أنظمة التقاعد و الحماية الاجتماعية على أن وضعية صناديق التقاعد معقدة.
و أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن دراسة تقنية تم إعدادها بهذا الخصوص و قامت بتشخيص وضعية الصناديق التي باتت مهددة بالإفلاس إذا لم تتظافر جهود جميع القطاعات و المتدخلين.
و أوضحت الوزيرة السالفة الذكر أن الحكومة تعي جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها لضمان استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية و ضمان سلامة صناديق التقاعد للأجيال المقبلة.
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المجموع 13 آراء
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10 تعليقات
على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها بالنسبة لهذا الملف الحارق الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين البسطاء الذين لا دخل لهم الا تلك البركة التي يتلقونها على راس كل شهر بشوق كبير اغلبهم لا تسد حاجياتهم ومتطلباتهم الكثيرة فاغلبهم يصرفها في شراء الادوية وتكاليف فاتورة الماء والكهرباء مع ان المعاشات تظل جامدة لتعرف الزيادة لطفا رحمة بهذه الشريحة المنسية
صناديكم التقاعد كانت من قبل مهددة بالافلاس . و الله ثم و الله انها تعبئ من أموال الشعب والضرايب ..
المغرب بأكمله متجه الى الإفلاس ليس صناديق التقاعد فقط لأنكم رهنتم البلد إلى البنك الدولى إنها دولة الضباب والزواق ليخوذ فيكم الحق مستقبل مجهول..
من افلسها؟
هل يتم استثمار جزء منها؟
اين ارباح هذا الاستثمار؟
هناك قطاعات تعمل في ظروف صعبة وغير مصرح بهم و ليس له لا امتيازات ولا يستفيد من اي التقاعد او الضمان الاجتماعي و…..
لا نتفق مع ما قالته السيدة الوزيرة بخصوص الإفلاس الشامل للصناديق إلا ادا كانت تتكلم عن الصناديق العامة للدولة التي كلنت مسيرة بطريقة غير احترافية وليست الخاصة كالصندوق المهني للتقاعد المغربي CIMR لأن السيد الجواهري عندما كان رءيس لها أكد بعدما قبل الجمع العام الاستثنائي ملاحظاته و أطروحات المستندة على دراسات actuarielle فجل الصناديق مهددة بالفلوس..
المسؤولين معارفين ماديرو مرفينش تسيرو نتما المخير فيكم تعطيه عملية ديال الرياضيات والله لفكها ركم مقرينش الإخوان ليفالحكومة جلهم أميون بسببكم انتشار الفقر والافلاس والتشرد الأسر والتجويع….
اسباب الإفلاس . 1 سوء ترشيد ميزانية التقاعد مند عقود 2 والاختلاسات 3 المصاريف بالفنادق الفخمة والسيارات و …4 الموظف والعامل كفى ظلما خفضتم النسبة بالنصف و رفعتم 63 سنة في هذا السن لا يستطيع العامل العمل كله أمراض 5 يجب تطبيق قطبين العام والخاص مع مراعاة حقوق الموظف وعدم تقزيم أجرته في التقاعد..
المشكل في الاضرار بالمنظومة المالية هو صناديق تقاعد من أفنوا أعمارهم خدمة للوطن .
و مازال زايدين فيه . واذا لم تستطيعوا حل امشاكل الشعب غير سيروا بحالكم .
هاد البلاد شكون خارج عليها هما المسؤوليين ديال كل مؤسسة خاص هاد البلاد احكموها اليبانيين و حنا نكونوا خدامين عندهم وليا الشرف نخدم عند يباتي و منخدمش عند مغربي