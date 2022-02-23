سلطات البيضاء تغلق شارع “الصحراوي” لشهر كامل بسبب الأشغال

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تقرر إغلاق شارع عبد القادر الصحراوي بالدار البيضاء لمدة تقارب الشهر من الزمن و ذلك لفسح المجال للعاملين في أشغال التهيئة للقيام بمهامهم وفق الجدولة المحددة.

‏و في هذا الصدد، أعلنت شركة التنمية المحلية “كازا طرونسبور” أنه سيتم إغلاق شارع عبد القادر الصحراوي بسبب أشغال التهيئة من الواجهة إلى الواجهة و هي الأشغال التي ستستغرق حوالي شهر واحد.

و تروم أشغال التهيئة بشارع عبد القادر الصحراوي تهيئة الخط الثالث لترامواي الدار البيضاء، حيث سيربط هذا الخط منطقة السالمية مع محطة القطار الدار البيضاء الميناء مرورا بشارع محمد السادس.

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