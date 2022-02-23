أوكرانيا تستدعي جنود الاحتياط بعد تعرض إحدى القواعد العسكرية للقصف
هبة بريس ـ وكالات
يبدو أن كل المؤشرات تصب في خانة نشوب حرب في قادم الأيام و لربما الساعات بسبب تسارع الأحداث و المعطيات المتعلقة بمستجدات الصراع الروسي الأوكراني.
آخر هاته التطورات، استدعاء الجيش الأوكراني رسميا لكافة جنود الاحتياط بعد أن تعرضت إحدى القواعد العسكرية الأوكرانية لقصف أسفر عن مقتل جندي و إصابة ستة آخرين.
و استدعت القوات العسكرية الأوكرانية جنودها الاحتياطيين البالغة أعمارهم ما بين 18 و 60 عاما للانضمام بشكل عاجل للجيش تحسبا لأي سيناريو محتمل.
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