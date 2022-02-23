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السعودية تلغي صنفا من تأشيرات العمرة

2022-02-23 / 12:57 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن إلغاء “تأشيرة عمرة مضيف”، لافتة إلى أنه حال وجود أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.

وأكدت أنه لا يمكن إصدار « تأشيرة عمرة مضيف » من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة، داعية إلى التواصل مع وزارة الحج والعمرة في هذا الخصوص.

ويفتح مشروع « عمرة المضيف » المجال أمام المواطنين والمقيمين لاستضافة معتمرين من خارج السعودية، وفق ضوابط.

ويهدف المشروع إلى تمكين المواطنين والمقيمين من استقدام واستضافة 3 إلى 5 معتمرين، كما أن التأشيرات في هذا المشروع تصدر على السجل المدني بالنسبة للمواطن، والإقامة بالنسبة للمقيم.

ومن شروطها أن يكون المضيف موظفا رسميا في القطاع الحكومي أو الخاص، وألا يقل عمر المواطن عن 25 سنة، وأن يكون لديه سجل تجاري، وأن يكون مسجلا في التأمينات الاجتماعية أو نظام الأجور، وألا يقل دخله عن 5 آلاف ريال، ويكون مسؤولا عن المستضافين، من فترة وصولهم حتى فترة مغادرتهم.

ويحق للمقيم استقدام الأقارب من الدرجة الأولى، على أن يكون قد مضى على وجودهم في السعودية عاما كاملا .

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت عن تحديد فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام، وأكدت الوزارة أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل السعودية، وهو ما يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام.

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