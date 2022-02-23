سلطات البيضاء تشن حملة على المخابز المخالفة للقانون

2022-02-23 / 12:24 مساءً
2
هبة بريس ـ الدار البيضاء

شنت سلطات الدار البيضاء في الساعات الماضية حملة على عدد من المخابز و المحلات التي تصنع الخبز و الفطائر و الحلويات و التي تشتغل خارج الضوابط القانونية المعمول بها.

و حسب ما عاينت هبة بريس بمنطقة عين السبع بالعاصمة الاقتصادية ، فقد أقدمت السلطات على مداهمة عدد من المحلات و المخابز العشوائية و المخالفة للقانون.

و خلال هاته الحملة، تم الوقوف على مدى احترام أصحاب المخابز موضوع المراقبة لدفتر التحملات و كذا للشروط الصحية لتصنيع الفطائر و الخبز فضلا على أسعار البيع للعموم.

و تم كذلك خلال هاته الحملة، حجز مجموعة من الآليات و التجهيزات التي كان أرباب بعض المخابز العشوائية و المخالفة للقانون يستعملونها في طهي و إعداد منتوجاتهم، مع توجيه إنذارات تحذيرية لهم بالإغلاق إذا واصلوا تجاهلهم للقانون.

مقتطفات من حملة سلطات الدار البيضاء على المخابز في المقطع التالي بكاميرا هبة بريس:

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 5.6 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 5.6 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-02-23 / 5:33 مساءً
Photo of الحكومة تستجيب لنقابات الصحة و ترفع التعويضات و تؤطر الترقيات

الحكومة تستجيب لنقابات الصحة و ترفع التعويضات و تؤطر…

2022-02-23 / 5:20 مساءً
Photo of صديقي: “سنعمل على أن يصل الشعير المدعم لمستحقيه بكل مناطق المغرب”

صديقي: “سنعمل على أن يصل الشعير المدعم لمستحقيه بكل…

2022-02-23 / 5:05 مساءً
Photo of تسجيل 357 إصابة و16 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 357 إصابة و16 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-23 / 4:32 مساءً
Photo of صديقي: “أسعار الحبوب في السوق الدولية لم تصل لهذا الرقم منذ عشر سنوات”

صديقي: “أسعار الحبوب في السوق الدولية لم تصل لهذا…

2022-02-23 / 4:24 مساءً
Photo of محكمة الرباط تدين محمد زيان بالحبس 3 سنوات والغرامة المالية

محكمة الرباط تدين محمد زيان بالحبس 3 سنوات والغرامة…

2022-02-23 / 3:52 مساءً
Photo of سلطات البيضاء تغلق شارع “الصحراوي” لشهر كامل بسبب الأشغال

سلطات البيضاء تغلق شارع “الصحراوي” لشهر كامل بسبب الأشغال

2022-02-23 / 2:30 مساءً
Photo of آثار الجفاف وشح الأمطار يجمع لجن بإقليم طرفاية

آثار الجفاف وشح الأمطار يجمع لجن بإقليم طرفاية

2022-02-23 / 1:53 مساءً
Photo of الحملات الأمنية تسفر عن حجز قرابة الخمسة آلاف عربة في أسبوع واحد

الحملات الأمنية تسفر عن حجز قرابة الخمسة آلاف عربة…

2022-02-23 / 12:51 مساءً
Photo of ظهر في فيديو يعنف مالك مقهى.. إيقاف شخص بالعرائش

ظهر في فيديو يعنف مالك مقهى.. إيقاف شخص بالعرائش

2022-02-23 / 10:55 صباحًا

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق