سلطات البيضاء تشن حملة على المخابز المخالفة للقانون
شنت سلطات الدار البيضاء في الساعات الماضية حملة على عدد من المخابز و المحلات التي تصنع الخبز و الفطائر و الحلويات و التي تشتغل خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
و حسب ما عاينت هبة بريس بمنطقة عين السبع بالعاصمة الاقتصادية ، فقد أقدمت السلطات على مداهمة عدد من المحلات و المخابز العشوائية و المخالفة للقانون.
و خلال هاته الحملة، تم الوقوف على مدى احترام أصحاب المخابز موضوع المراقبة لدفتر التحملات و كذا للشروط الصحية لتصنيع الفطائر و الخبز فضلا على أسعار البيع للعموم.
و تم كذلك خلال هاته الحملة، حجز مجموعة من الآليات و التجهيزات التي كان أرباب بعض المخابز العشوائية و المخالفة للقانون يستعملونها في طهي و إعداد منتوجاتهم، مع توجيه إنذارات تحذيرية لهم بالإغلاق إذا واصلوا تجاهلهم للقانون.
مقتطفات من حملة سلطات الدار البيضاء على المخابز في المقطع التالي بكاميرا هبة بريس:
2 تعليقات
حكارة،ومن يراقب ارتفاع أسعار المحروقات ومواد الغذائية والفلاحية
معقول