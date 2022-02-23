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التقدم والاشتراكية: قضية الماء لا تحتمل مزيدا من التأخير في المعالجة

2022-02-23 / 11:56 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تطرق المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خلال اجتماعه الأخير، إلى أزمة الخصاص المائي ببلادنا، وإلى ما يمكن أن تعرفه من تفاقمٍ في المستقبل بارتباط مع انعكاسات التغيرات المناخية.

وفي هذا الصدد، جَدَّدَ الحزب التأكيد على أنَّ قضية الماء تكتسي طابعاً استراتيجيا وحيويا ولا تحتمل مزيدًا من التأخير في المعالجة.

وشدد الحزب على أن القضية تستدعي، بالإضافة إلى الإجراءات الاستعجالية الضرورية، الاستثمار في قرارات ومشاريع هيكلية، لأجل ضمان الأمن المائي الوطني، بِمَا يُؤَمِّنُ بلادَنا ضد كُــلِّ الظروف المناخية الاستثنائية والطارئة.

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