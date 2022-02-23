”سعداتو” تجمع بين سارة أستيري وزوجها عبد الله أبو جاد

نجلاء مزيان: هبة بريس

أطلقت الفنانة الصاعدة سارة أستيري، مساء أمس الثلاثاء، أغنيتها الأولى ”سعداتو”، على قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات يوتوب، وعلى تطبيقات التنزيل وجميع منصات الموسيقى الرقمية.

وصاغ كلمات أغنية ”سعداتو” الشاعر سمير المجاري، ولحنها مروان أصيل، ووزعها حمزة الغازي، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج حسن الكورفتي، وتصوير فوتوغراف كريم العمراني.

وتعتبر أغنية ”سعداتو” أول عمل غنائي ل”سارة أستيري” في مشوارها الفني، حيث شاركها بطولة الفيديو كليب زوجها عبد الله أبو جاد.

وأعربت سارة أستيري عن سعادتها بإصدار ”سعداتو”، قائلة : ” إن عملي كمصممة أزياء يأخذ مني الكثير من الوقت، ويحول دون التفرغ لإصدار اعمالي الغنائية الا أن التشجيع والدعم الذي حظيت به من زوجي جعلني متحمسة لطرح أول إصداراتي الفنية”.

وأضافت قائلة: “اخترت هذا العمل الفني كونه قريب مني ومن شخصيتي الرومانسية، العفوية والخجولة، كما أنه قريب من صوتي”.

و الجدير بالذكر أن الفنانة الصاعدة سارة أستيري، تحضر لمجموعة من الأعمال الغنائية مع كبار الكتاب والملحنين والموزعين، والتي سيتم طرحها تباعا في الأشهر القليلة القادمة.

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