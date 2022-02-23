المنتخب الوطني النسوي يحققه فوزه الثاني في الدوري الدولي الودي لمالطا

هبة بريس

حقق المنتخب الوطني النسوي فوزه الثاني في الدوري الدولي الودي VisitMalta Women’s International Tournament الذي ينضمه الإتحاد المالطي لكرة القدم، بعد أن فاز في المباراة التي جمعته مساء يومه الثلاثاء 22 فبراير 2022 بمنتخب مولدوفيا بنتيجة أربعة اهداف لصفر سجلتهم كل من اللاعبة إيمان سعود في الدقيقة الخامسة، روزيلا عيان في الدقيقة 35، زينب الرضواني في الدقيقة 37 وغزلان الشباك في الدقيقة 52 من هذه المباراة.

وتدخل هذه المباراة التي إحتضنها ملعب طوني بيزينا بمدينة باولا المالطية وإنطلقت على الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (نفس توقيت المغرب) في إطار دوري دولي ودي تحتضنه مالطا، كما يشكل فرصة مواتية للمنتخب الوطني النسوي للإعداد لبطولة إفريقيا للأمم لكرة القدم النسوية والتي ستحتضنها بلادنا شهر يوليوز المقبل.

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