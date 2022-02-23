أوكرانيا تدعو مواطنيها لمغادرة روسيا “فورا”

2022-02-23 / 11:05 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

دعت وزارة الخارجية الأوكرانية الأربعاء مواطنيها إلى مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن خوفا من تصعيد عسكري من موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان “توصي الوزارة المواطنين الأوكرانيين بعدم السفر إلى روسيا، وأولئك الموجودين هناك للمغادرة فورا”.

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