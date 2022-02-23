أوكرانيا تدعو مواطنيها لمغادرة روسيا “فورا”
هبة بريس - وكالات
دعت وزارة الخارجية الأوكرانية الأربعاء مواطنيها إلى مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن خوفا من تصعيد عسكري من موسكو.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان “توصي الوزارة المواطنين الأوكرانيين بعدم السفر إلى روسيا، وأولئك الموجودين هناك للمغادرة فورا”.
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3 تعليقات
يجب على الدول بالتدخل العاجل لمنع هذه الحرب المستهدفة من طرف روسيا وتصعيد عسكري من موسكو..
نحن ضد فكرة الحروب التي ستدمر الشعب الاوكراني بصفة عامة مما تخلفه من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي بها..
يجب حل الصراعات السياسية بين البلدين وإن تجد لهما حلا مناسبا يرضيهما في أسرع وقت ممكن لإنقاذ الموقف ضد أوكرانيا وروسيا…