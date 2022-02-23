التبرع بالدم

تستهدف توفير 5000 كيس.. إطلاق الحملة الوطنية للتبرع بالدم

2022-02-23 / 10:34 صباحًا
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هبة بريس

ينظم المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم حملة وطنية تحسيسية للتبرع بالدم تحت شعار “التبرع بالدم مسؤولية الجميع”، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء 23 فبراير الجاري.

وتستهدف هذه الحملة الوطنية، التي ستكون انطلاقتها يومي 23 و24 فبراير الجاري بمقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بالرباط، توفير 5000 كيس من الدم على الصعيد الوطني.

وتأتي هذه الحملة الوطنية، وفق بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار مواصلة المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم حملاته الوطنية من أجل التحسيس بأهمية التبرع بالدم، والحرص على توفير مخزون آمن من الدم، أي تحقيق مخزون احتياطي يغطي على الأقل سبعة أيام من الحاجيات.

وأشار بالمصدر إلى أن هذه الحملة تعد امتثالا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتمثلة في ضرورة الاهتمام بأعمال التكافل والتضامن عموما، والتبرع بالدم على وجه الخصوص، وكذلك تماشيا مع سياسة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تشجيع المواطنات والمواطنين على التبرع بالدم قصد توفير الكمية الكافية من أكياس الدم، لمواجهة كل الاحتياجات في هذه المادة الحيوية والتي تختلف حدتها من جهة إلى أخرى.

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