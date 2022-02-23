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إثر إصابتها بكورونا.. الملك يتمنى الشفاء العاجل لملكة بريطانيا

2022-02-23 / 10:15 صباحًا
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تعاطف إلى الملكة إليزابيث الثانية، عاهلة المملكة المتحدة، وذلك إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقال الملك في هذه البرقية إنه تلقى بتأثر بالغ نبأ إصابة الملكة إليزابيث الثانية بفيروس كورونا، معربا جلالته عن متمنياته لها بالشفاء العاجل.

وكان القصر الملكي البريطاني، قد أعلن، الأحد الماضي، عن إصابة الملكة إليزابيث الثانية بكوفيد-19، موضحا أنها تعاني من أعراض “خفيفة” وستمارس مهامها جزئيا في قصر ويندسور.

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تعليق واحد

  1. الحمد لله لنا مالك السماوات والأرض، الله عز وجل هو ولينا .
    تما ملوك الارض فهم لاشيء في ملك الله,قالك اين الثروة !!
    الجواب هو انك انت من نهبتها

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