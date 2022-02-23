الخارجية البريطانية: “موسكو قد تشن غزوا واسع النطاق على أوكرانيا”

2022-02-23 / 9:57 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

تتواصل ردود الأفعال غداة التطورات الأخيرة في الملف الروسي الأوكراني بعد اعتراف بوتين بما أسماه جمهوريتي دونيتسك و لوغانسك.

و في هذا الصدد، أفادت الخارجية البريطانية أن هناك مؤشرات تفيد بقرب الغزو الروسي الواسع النطاق للأراضي الأوكرانية.

و أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس في تصريحات إعلامية أن المملكة المتحدة لا تزال تعتبر أنه من المرجح جدا إمكانية أن تشن موسكو ما وصفته بـ”الغزو واسع النطاق” على أوكرانيا.

و عبرت تراس عن المخاوف من إمكانية إصدار بوتين أوامر لقوات جيشه بمهاجمة العاصمة الأوكرانية كييف، مضيفة: “نعتقد أنه من المرجح جدا أن ذلك ضمن خططه، وهذا هو أحد الأسباب التي دفعتنا إلى دعوة المواطنين البريطانيين لمغادرة أوكرانيا لأن الوضع مقلق للغاية”.

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