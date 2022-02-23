بوتين: بلادنا وأمنها “غير قابلة للتفاوض”

2022-02-23 / 9:43 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن مصالح بلاده وأمنها “غير قابلة للتفاوض” مع تشديده في الوقت ذاته على أن موسكو مستعدة للبحث عن “حلول دبلوماسية” للأزمة الراهنة مع أوكرانيا والدول الغربية.

وقال بوتين في كلمة متلفزة بمناسبة يوم المدافع عن الوطن “لا يزال بلدنا منفتحا على الحوار المباشر والصريح لإيجاد حلول دبلوماسية لأكثر المشاكل تعقيدا”.

وأضاف “لكن مصالح مواطنينا وأمنهم غير قابلة للتفاوض بالنسبة لنا”. ويطالب بوتين الدول الغربية بضمانات أمنية منها عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ووقف تعزيز وجود الحلف عند حدود روسيا.

وذكر بوتين تهديدات تتعرض لها روسيا منها “التراخي في نظام ضبط الأسلحة” و”النشاطات العسكرية لحلف شمال الأطلسي” مشددا على أن مخاوف بلاده لا تزال “من دون أجوبة”.

ووعد الرئيس الروسي كذلك بالاستمرار في تطوير قدرات الجيش والأسطول الروسيين و”التكنولوجيا الرقمية المتطورة” والذكاء الاصطناعي فضلا عن الأسلحة “فرط الصوتية”.

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