طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم المملكة

2022-02-23 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تظل الأجواء باردة نسبيا بكل من الجبال والهضاب العليا الشرقية، مع نزول قطرات مطرية محلية بكل من جنوب البلاد، والأطلسين الكبير والصغير، والمناطق الوسطى وبالأقاليم الجنوبية.

كما سيلاحظ تشكل بعض الكتل الضبابية فوق بعض السواحل وبشمال المنطقة الشرقية، فضلا عن هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من مناطق طنجة، والأطلس الصغير، وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بالمرتفعات، وما بين 07 و13 درجة بالواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 18 و23 درجة بالسواحل الوسطى والسواحل الشمالية للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 13 و 18 درجة بباقي أرجاء المملكة، فيما ستبقى درجات الحرارة العليا تقريبا مستقرة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة و طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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