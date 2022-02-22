الأغلبية الحكومية تؤكد استمرار دعم المواد الاستهلاكية للمغاربة
أكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية أن الحكومة استمرار الحكومة في دعم المواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان ودقيق القمح اللين والماء والكهرباء، إضافة إلى مواكبة الصعوبات التي تعتري مهني النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، مسجلة الحكومة مواصلة تفاعلها مع كل القضايا التي تهم المواطنين.
وشددت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية في بلاغ صادر عقب اجتماع لأحزاب الائتلاف الحكومي، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور كل من عبد اللطيف وهبي، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، على استمرار الحكومة في دعم المواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان ودقيق القمح اللين والماء والكهرباء، كما تسجل استقرار أسعار المنتجات الفلاحية، وكدا عزمها مواكبة الصعوبات التي تعتري مهني النقل والعمل على تحقيق نوع من التوازن على هامش تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات دوليا.
وأوضح البلاغ عزم الحكومة على على الانكباب على الصعوبات الاجتماعية المستجدة نتيجة انعكاسات غلاء الأسعار في السوق الدولية، والنقص الكبير في الأمطار.
15 تعليقات
على من تضحك الحكومة اذا كان العنوان صادرا فعلا عنها ؟و عن اي مواد استهلاكية تتحدث ؟ اعطي مثالا واحد نوع من زيت الطبخ كان سعره 58 درهم اصبح اليوم ب 82 درهم ؟؟؟؟ فعن اي دعم تتكلم حكومة مول المحروقات الله يلطف بهاد المواطن البسيط او السلام
هذه الكائنات تستحمر الشعب المغربي .دعم الدقيق والسكر والزيت كان حتى في عهد بنكيران أي ليس بإجراء جديد . أيتها الكائنات العجيبة كان عليكم أن تصرحوا أنكم ستدعمون زيت المائدة والمحروقات وووو أي المواد التي عرفت أسعارها إرتفاعا حديثا
سؤالي فقط، هل الكمامة لم تعد إجبارية؟
لماذا الزعماء الثلاثة لا يستعملون الكمامة؟ و هل سيؤدون غرامة الكمامة الجاري بها قانون الطوارئ.
و في الأخير جنازة رجل و عند الله يختصم المتاخصمون. أما الحالة الاجتماعية فلا يمكن لهذه الحكومة أن تعالجها لأنها و بكل بساطة تضارب المصالح.
إذا كان الضغط كبير على الميزانية هناك حلول لنقص الضغط مثلا تقليص الأجور العليا 10ملايين وما فوق تبرع أعضاء الحكومة براتب سنة افاءدة الميزانية وقف تمويل الأحزاب على الأقل لغاية الانتخابات .حل مجلس المنافسة ومجلس الاقتصادي ….
يجب العزيمة والتضحية واعادة النظر في الاموال الطاءلة التي تدخل جيوب ناس لايقدمون شيءا للوطن فاعلمي ايتها الدولة ان البلد فهو في طريق الهاوية.
غير الفقراء لي تيضغطو على الميزانية؟ ودوك الرواتب الفلكية ديالكم وديال البرلمانيين والمستشارين و رؤساء الدواوين والصناديق السوداء وميزانية القصور والمعاشات الابدية السمينة..والبونات ديال المازوط و التعبئات ديال الهواتف مكالمة وانترنيت والسيارات و السكن المجاني ووووووو هاتشي كااامل وبانلك غير جيوب المواطنين ترمم بيهم الميزاني..الله يقلل حياكم..
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة …
ازمة ارتفاع الاسعار راه ازمة عالمية غا بنادم الله يهديه كيكب كلشي فوق رئيس الحكومة.
انشاء الله مع الحكومة الجديدة التي يقودها سي عزيز اخنوش ستشهد بلادنا تغييرا و ازدهارا في شتى المجالات، بالتوفيق لكم جميعا..
بكل صراحة وبعيدا عن الإنتماءات السياسية أرى أن السيد عزيز أخنوش لديه كريزمات رئيس الحكومة ويبصم على انطباع مميز في مختلف المحافل والمناسبات الوطنية و الدولية ونتمنى كل التوفيق والنجاح لحلفائه في الحكومة آلله المستعان..
المشكل : الضغط كبير على الميزانية
الحل : زيد عصر جيوب الدراويش لك الله يا فقير..
الضغط كبير على الميزانية فقط كلام للاستهلاك الإعلامي.
المغرب لديه اغنى مدرب لعبة كرة القدم في قارة باكملها .ب 85مليون شهريا. فقط لكرة القدم .وياتي السيد اخنوش ويقول لك الضغط كبير على الميزانية.
الفساد ينخر جميع القطاعات. هذا هو الكلام ديال الصح .
في هذه الظروف الصعبة على البلاد ، يجب على الطبقة الميسورة و خصوصا أثرياء البلد ، البرهنة على روح المواطنة و التضامن مع الفقراء و الطبقة الهشة التي تضررت بالجائحة و آثار الجفاف ، و ذلك بإحداث صندوق التضامن من طرف الدولة ، و يُموِّله الأثرياء فقط و يكون رئيس الحكومة على رأسهم ، و سيكون لهذا الصندوق تأثير جد إيجابي على العباد و على السِّلم الإجتماعي في البلاد في هذه الظروف الإستتنائية ، التي ستمرُّ بردا و سلاما على بلادنا إن شاء الله……
المواد التي لا تعرف زيادات نحن اصلا لا ناكلها ولا نراها نحن أردنا ثمن معقول غير الخضرة والقمح والسكر والبوتان والزيت والكهرباء باركا علينا..
الدولة يمكن ان تحقق انتعاشا قويا اذا
قلصت اجور البرلمانيين والمستشارين
خفض عدد اعضاء الحكومة وقلصت اجورهم
خفضت اجور كبار الدولة في الجيش والادارة
ألغيت امتيازات رجال الدولة في مكالس الجهات والعمالات والجماعات الترابية
احداث ضريبة الثروة واقرار العدالة الجبائية
استرجاع الاموال المهربة وتفعيل قانون المحاسبة في حق ناهبي المال العام
مراقبة مداخيل الشركات والزامها بالمساهمة في حل مشاكل المجتمع..