الأغلبية الحكومية تؤكد استمرار دعم المواد الاستهلاكية للمغاربة

هبة بريس _ الرباط

أكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية أن الحكومة استمرار الحكومة في دعم المواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان ودقيق القمح اللين والماء والكهرباء، إضافة إلى مواكبة الصعوبات التي تعتري مهني النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، مسجلة الحكومة مواصلة تفاعلها مع كل القضايا التي تهم المواطنين.

وشددت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية في بلاغ صادر عقب اجتماع لأحزاب الائتلاف الحكومي، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور كل من عبد اللطيف وهبي، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، على استمرار الحكومة في دعم المواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان ودقيق القمح اللين والماء والكهرباء، كما تسجل استقرار أسعار المنتجات الفلاحية، وكدا عزمها مواكبة الصعوبات التي تعتري مهني النقل والعمل على تحقيق نوع من التوازن على هامش تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات دوليا.

وأوضح البلاغ عزم الحكومة على على الانكباب على الصعوبات الاجتماعية المستجدة نتيجة انعكاسات غلاء الأسعار في السوق الدولية، والنقص الكبير في الأمطار.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0