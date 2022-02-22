الأغلبية الحكومية تؤكد استمرار دعم المواد الاستهلاكية للمغاربة

2022-02-22 / 9:53 مساءً
2
هبة بريس _ الرباط

أكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية أن الحكومة استمرار الحكومة في دعم المواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان ودقيق القمح اللين والماء والكهرباء، إضافة إلى مواكبة الصعوبات التي تعتري مهني النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، مسجلة الحكومة مواصلة تفاعلها مع كل القضايا التي تهم المواطنين.

وشددت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية في بلاغ صادر عقب اجتماع لأحزاب الائتلاف الحكومي، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور كل من عبد اللطيف وهبي، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، على استمرار الحكومة في دعم المواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان ودقيق القمح اللين والماء والكهرباء، كما تسجل استقرار أسعار المنتجات الفلاحية، وكدا عزمها مواكبة الصعوبات التي تعتري مهني النقل والعمل على تحقيق نوع من التوازن على هامش تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات دوليا.

وأوضح البلاغ عزم الحكومة على على الانكباب على الصعوبات الاجتماعية المستجدة نتيجة انعكاسات غلاء الأسعار في السوق الدولية، والنقص الكبير في الأمطار.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأغلبية الحكومية : منكبون على الصعوبات الاجتماعية المستجدة

الأغلبية الحكومية : منكبون على الصعوبات الاجتماعية المستجدة

2022-02-22 / 11:01 مساءً
Photo of البرنامج الاستعجالي..الحكومة تؤكد على مواجهتها الصعوبات التي يعانيها المواطن

البرنامج الاستعجالي..الحكومة تؤكد على مواجهتها الصعوبات التي يعانيها المواطن

2022-02-22 / 9:39 مساءً
Photo of المغرب-مالطا : مباحثات لتعزيز العلاقات الاقتصادية

المغرب-مالطا : مباحثات لتعزيز العلاقات الاقتصادية

2022-02-22 / 8:43 مساءً
Photo of الكنبوري : تصريحات عبد الإله بنكيران عن عزيز أخنوش “خيانة للأمانة “

الكنبوري : تصريحات عبد الإله بنكيران عن عزيز أخنوش…

2022-02-22 / 6:42 مساءً
Photo of مالطا تشيد بجهود المملكة لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية

مالطا تشيد بجهود المملكة لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية

2022-02-22 / 5:47 مساءً
Photo of الملك يعين قضاة بالمجلس الأعلى وبالمجالس الجهوية للحسابات

الملك يعين قضاة بالمجلس الأعلى وبالمجالس الجهوية للحسابات

2022-02-22 / 5:27 مساءً
Photo of خلافة العنصر على رأس الحركة الشعبية تعمق التصدع بين قادة الحزب

خلافة العنصر على رأس الحركة الشعبية تعمق التصدع بين…

2022-02-22 / 12:14 مساءً
Photo of البرلمان العربي يشيد بجهود المغرب في دعم العمل البرلماني

البرلمان العربي يشيد بجهود المغرب في دعم العمل البرلماني

2022-02-22 / 11:54 صباحًا
Photo of “الجفاف” و”ارتفاع الأسعار” يجمعان زعماء الأغلبية اليوم الثلاثاء

“الجفاف” و”ارتفاع الأسعار” يجمعان زعماء الأغلبية اليوم الثلاثاء

2022-02-22 / 9:14 صباحًا
Photo of جنيف.. إبراز مقاربة المغرب في مجال حماية حقوق المهاجرين

جنيف.. إبراز مقاربة المغرب في مجال حماية حقوق المهاجرين

2022-02-21 / 11:02 مساءً

‫2 تعليقات

  1. على من تضحك الحكومة اذا كان العنوان صادرا فعلا عنها ؟و عن اي مواد استهلاكية تتحدث ؟ اعطي مثالا واحد نوع من زيت الطبخ كان سعره 58 درهم اصبح اليوم ب 82 درهم ؟؟؟؟ فعن اي دعم تتكلم حكومة مول المحروقات الله يلطف بهاد المواطن البسيط او السلام

  2. هذه الكائنات تستحمر الشعب المغربي .دعم الدقيق والسكر والزيت كان حتى في عهد بنكيران أي ليس بإجراء جديد . أيتها الكائنات العجيبة كان عليكم أن تصرحوا أنكم ستدعمون زيت المائدة والمحروقات وووو أي المواد التي عرفت أسعارها إرتفاعا حديثا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق