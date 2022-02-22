Ukrainian soldiers prepare to take part at the funeral of Ukrainian Army captain killed in eastern Ukraine Anton Sydorov, 35, in Kyiv, Ukraine, Tuesday, Feb. 22, 2022. Western leaders said Tuesday that Russian troops have moved into rebel-held areas in eastern Ukraine after President Vladimir Putin's recognized their independence — but some indicated it was not yet the long-feared full-fledged invasion as confusion reigned in the region. (AP Photo/Emilio Morenatti)

الجيش الأوكراني يعلن مقتل وإصابة عدد من عناصره شرقي البلاد

2022-02-22 / 9:16 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قُتل جندي أوكراني وأصيب ستة آخرو، الثلاثاء، في قصف لانفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا، على ما أعلن الجيش، في ظل تصاعد التوتر.

وقال بافلو كوفالتشوك، وهو ناطق باسم الجيش لوكالة فرانس برس، إنّ “جنديا قتل” في منطقة لوغانسك، من دون تحديد المكان الذي أصيب فيه الجنود الآخرون.

وكان الجيش الأوكراني، قد أعلن سابقا عن مقتل جندي أوكراني السبت الماضي، خلال مواجهات مع متمردين تدعمهم موسكو في شرق أوكرانيا الانفصالي.

وأعلن زعيما المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا تعبئة عامة السبت فيما بلغت المخاوف من غزو روسي ذروتها.

ونقلت وكالة “رويترز”، الاثنين، عن جنود في صفوف القوات الحكومية المتمركزة على الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا، أن نيران الأسلحة الثقيلة التي يطلقها الانفصاليون المدعومون من روسيا، باتت أكثر كثافة في محاولة لإثارة صراع شامل وسط مخاوف من سعي روسيا إلى اختلاق ذريعة لغزو أوكرانيا.

ويقاتل الجنود الأوكرانيون قوات مدعومة من روسيا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك المتاخمتين لروسيا منذ 2014 في صراع تقول القيادة الأوكرانية إنه أسفر عن مقتل 15 ألف شخص.

وأوقف اتفاق لوقف إطلاق النار الصراع في عام 2015، لكن القصف تصاعد على طول “خط المواجهة” منذ الأسبوع الماضي مع حشد روسيا لقواتها على طول الحدود الأوكرانية.

واتهمت الحكومات الغربية الكرملين بالتحضير لاختلاق ذريعة لشن هجوم عسكري على أوكرانيا من خلال إلقاء اللوم على كييف في الهجمات، والزعم بأنها تتحرك استجابة لنداءات الإقليمين اللذين اعترفت بهما موسكو الاثنين، كجمهوريتين مستقلتين

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