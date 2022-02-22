المغرب-مالطا : مباحثات لتعزيز العلاقات الاقتصادية

2022-02-22 / 8:43 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

شكلت السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب ومالطا محور مباحثات جرت اليوم الثلاثاء بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره المالطي، السيد إيفاريست بارتولو، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة.

وأكد بوريطة خلال ندوة صحفية عقب هذه المباحثات، أن البلدين اتفقا على إنشاء آلية اقتصادية مشتركة للدفع بتعاونهما الاقتصادي وتعزيز علاقاتهما القنصلية، معربين عن الأمل في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية وتوطيد تعاونهما في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتابع الوزير أن الطرفين انتهزا هذه المناسبة للإشادة بقرب افتتاح قنصلية مالطية ذات طابع اقتصادي في مدينة الدار البيضاء، مشيرا إلى أن زيارة رئيس الدبلوماسية المالطية إلى المغرب تأتي في إطار الدينامية الايجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، وكذا في إطار المشاورات السياسية حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أبرز بوريطة تطابق وجهات النظر بين المغرب ومالطا حول مختلف القضايا الدولية، مشيدا بدور مالطا ودعمها للمملكة في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

كما أعرب الوزير عن دعم المغرب لترشيح مالطا لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي نظرا لدورها في التقريب بين مواقف ووجهات نظر مختلف الفاعلين وحضورها على الساحة الدولية.

من جانبه، قال بارتولو إن المغرب وجمهورية مالطا تربطهما علاقات منذ ما يقرب من خمسين عاما ، مؤكدا على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية مع افتتاح قنصلية في الدار البيضاء.

وأشار إلى أن “هناك مجالات يمكننا العمل فيها معا ، خاصة في حقبة ما بعد كوفيد ، حيث سيتم تعزيز الجهوية” ، مشيرا إلى أن المغرب يضطلع بدور مهم للغاية في هذا المجال.

وقال السيد بارتولو “لدينا جالية مغربية مهمة في مالطا”، مبرزا أن بلاده تتوفر على تجربة كبيرة في قطاع صناعة الأدوية، وهو مجال “يمكننا فيه بالتأكيد العمل معا” و”تقاسم تجربتنا”.

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تعليق واحد

  1. مهم جدا هذه العلاقة الدبلماسية بين المغرب ومالطا نتمنى من الله ان يوفقكم في هدا المسار لصالح الجالية المغربية المقيم لمالطا ولكن جزيل الشكر

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