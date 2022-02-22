خبير: الاتفاقية بين المغرب وإسرائيل ستفتح آفاقا واعدة للتعاون الاقتصادي

هبة بريس _ وكالات

قال الخبير الاقتصادي المغربي محمد العلمي، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية التي تم توقيعها بين المغرب وإسرائيل ذات أهمية اقتصادية كبيرة، لأنها ستفتح آفاقا واعدة للتعاون بين البلدين.

اوأضاف، أن هناك الكثير من القطاعات الاقتصادية التي يستطيع البلدان المضي قدما في سبيل تطوير التعاون والرفع من مستوى التبادلات التجارية بها… منها القطاعين الفلاحي والخدماتي.

وأشار إلى أن أهم ما جاءت به هذه الاتفاقية هو الإعفاء الجمركي على بعض المنتجات المستوردة وتنظيم منتدى رجال أعمال البلدين، إرساء تعاون ثنائي بين فاعلي القطاع الخاص في ميادين البحث والتطوير والابتكار.

واعتبر أن عقد الدورة الأولى للجنة المختلطة للتعاون بين البلدين في وقت قريب، سيمكن من تطوير التعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية ذات الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة والتي يحتاجها كلا البلدين _ يقول محمد العلمي لسبونتيك

وبدأت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، زيارتها الأولى للمغرب، بلقاء ثلاثة وزراء هم، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رياض مزوار، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري.

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