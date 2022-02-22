غلاءُ الأسعار .. “حُماةَ المستهلكِ” تطالب بتدخُلٍ عاجلٍ للحُكومة

2022-02-22 / 7:26 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

دخلت الجمعية المغربية لحماية المستهلك، على خط الزيادات التي طالت مواد غذائية و التي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.

ودعت الهيئة ذاتها،في بيان لها ، إلى إعادة النظر في القانون 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مُستنكرة الزيادات المفاجئة في هذه “الظروف الصعبة”.

وناشدت عبر البيان نفسه، السلطات المختصة بمواصلة تفعيل سلطاتها الرقابية على المواد الاستهلاكية، لافتة إلى عدم احترام حقوق المستهلك التي جاء بها القانون 31.08، المتعلق بتدابير حماية المستهلك، “وأهمها الحق في الاختيار والحق في حماية حقوقه الاقتصادية”.

وقالت الجمعية المذكورة أن “القدرة الشرائية للمغاربة قد عرفت تدهورا كبيرا بعد موجة غلاء الأسعار التي يعرفها السوق المغربي” مُعتبرة ان ذلك قد أثر “سلبا على القدرة المعيشية للأسر المغربية، لا سيما أن المجتمع لا يزال يعاني من الويلات الوخيمة التي خلفتها جائحة

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‫2 تعليقات

  1. لإسكات الشعب يمكن التراجع الجزئي عن الزيادة في المواد الغدائية لكي ىتناسوا الزيادة في المحروقات .عادت حليمة الى عا…..

  2. خليو عليكم الحكومة فالتيقار، حيت كيعرفوا فقط الزيادات ،يبقاو يخلصو علينا الاكسجين ،مع العلم اننا ندفع ثمنه بطريقة غير مباشرة

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