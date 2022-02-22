مراكش : الأمن يحاصر “المخدرات والخمر بدون ترخيص “

2022-02-22 / 7:05 مساءً
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هبة بريس _ مراكش

كشف مصدر مطلع أن مصالح ولاية أمن مراكش باشرت عملا أمنيًا نوعيا بأحياء المدينة العتيقة لمحاربة مروجي المخدرات والمشروبات الكحولية بدون ترخيص، استثمرت خلاله مجموعة من المعطيات وفرتها عمليات الاستخبار الجنائي،

و تم وضع خطة أمنية محكمة تكللت بإيقاف شخصين متلبسين بحيازة وترويج مسكر ماء الحياة وحجز كمية مهمة من المسكر المذكور، في عمليتين مستقلتين بكل من حي باب دكالة وكدا حي رياض العروس.

بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تم الاحتفاظ بالمعنيين بالأمر تحت تدابير النظرية من أجل البحث و التقديم في أفق الوصول لشركاء آخرين محتملين على صلة بذات القضية.

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تعليق واحد

  1. المندبة كبيرة والميت فار.
    من يقرأ العنوان يعتقد بأنه تم القبض على المجرمين ومروجي المخدرات كافة وتم الانتهاء من هذا الكابوس بنسبة جد كبيرة .
    في حين أن العملية الأمنية الكبيرة والتي سخر لها كل شيء أسفرت عن إلقاء القبض على مجرمين إثنين فقط

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