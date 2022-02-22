بعد “رمي شواهد وسير ذاتية” لباحثين عن العمل ..”أنابيك” المضيق توضح

هبة بريس - مكتب طنجة

لم تتأخر الوكالة الإقليمية لإنعاش التشغيل والكفاءات بعمالة المضيق الفنيدق، في الرد على الفيديو التي انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فوضى أمام محيط مقر الوكالة من طرف بعض الأشخاص من طالبي العمل.

وحسب بلاغ توضحي للوكالة، فإنها تلقت باستغراب شديد إقدام بعض الاشخاص الذين كانوا متربصين أمام مقر الوكالة على إثارة فوضى عارمة ورمي مجموعة من الوثائق الشخصية وتصويرها والادعاء بأنها تتعلق بملفات طلبات تشغيل سبق ايداعها بمقر الوكالة الإقليمية.

وأردف البلاغ ان طلبات العمل التي توصلت بها والبالغ عددها 2000 ما زالت في مرحلة المعالجة الإلكترونية، لافتة الى ان إدارة الوكالة الاقليمية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بعمالة المضيق – الفنيدق استنكرت هذا العمل الشنيع وفندت كل الاخبار الزائفة التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومعتبرة ذلك مسا بمصداقية مؤسسات الدولة .

هذا، وتحتفظ الوكالة بحقها في اتباع جميع المساطر التي يبيحها القانون من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ كل ما يلزم وفق المساطر القانونية المعمول بها.

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