الناظور ..شاب ثلاثيني يقتل شقيقه بواسطة عصا بسبب خلاف بينهما

هبة بريس _ وجدة

اهتزت مدينة الناظور، صباح اليوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري، على وقع جريمة قتل ذهب ضحيتها شاب في عقده الرابع على يد شقيقه الأصغر بحي ترقاع.

وحسب مصادر مطلعة لموقع هبة بريس، فالجاني البالغ من العمر 38 سنة قام بقتل شقيقه إثر ضربة قوية وجهها له على مستوى رأسه بواسطة عصا، بعدما ترصده إلى غاية خلوده للنوم.

وحسب نفس المصادر، فعناصر الشرطة قامت بتوقيف الجاني داخل الغرفة التي ارتكب فيه جريمته، وتعود أسباب الجريمة إلى خلاف قديم بين الشقيقين حول استغلال محل تجاري يوجد في المنزل الذي يسكناه.

إلى ذلك، أمرت النيابة العامة بنقل جثة الهالك إلى مستودع الاموات بمستشفى الحسني، فيما تم وضع الجاني تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي يشرف عليه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور.

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