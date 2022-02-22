الكنبوري : تصريحات عبد الإله بنكيران عن عزيز أخنوش “خيانة للأمانة “

هبة بريس _ الرباط

ردا على تصريحات بنكيران امام اعضاء المجلس الوطني ل ” البيجيدي ” السبت الماضي قال المحلل السياسي والأستاذ الجامعي إدريس الكنبوري ” تصريحات عبد الإله بنكيران عن عزيز أخنوش هي في حقيقتها خيانة للأمانة. وبالميزان الإسلامي سكوت عن الحق. إذا كنا ننتمي إلى الحركة الإسلامية فهذه ليست الحركة الإسلامية التي نعرف. إذا لم يتكلم بنكيران في هذا الظرف العصيب فمتى يا ترى سيفعل ذلك؟”.

وتابع “إن كان الأمر أمر توجيه فهذه خيانة للأمانة مرة؛ وإن كان الأمر خطة سياسية وترك السفينة حتى تغرق لكي يستثمر حزب العدالة والتنمية الوضع فيستعيد إشعاعه فهي خيانة مرتين. هذا منطق سياسي انتهازي لا منطق إسلامي”.

وأردف “أقول هذا لأنني أعرف بنكيران جيدا وأقدره غاية التقدير لكنني لا أريده أن يقع وأن يفقد شخصيته التي عرفه الناس بها.للراحل عبد المجيد بن جلون كتيب تحت عنوان”مارس استقلالك”. وأنا أهمس في أذن السي عبد الإله: مارس استقلاليتك

وقال الأمين العام لحزب “المصباح” عبد الإله بنكيران أمام أعضاء المجلس الوطني لـ”البيجيدي” السبت الماضي أن “عدم قدرة أخنوش على تحمل المسؤولية تقتضي إعادة الانتخابات، وليس تغيير الأشخاص بأسماء أخرى داخل التنظيم نفسه”، مسجلا أن “المجتمع من حقه التعبير عن مواقفه؛ لكن التحريض أمر مرفوض

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